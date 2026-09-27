Top.Mail.Ru
Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка - фото 1
Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка - фото 2
Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
Black Hand Inn
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка - фото 1
  • Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка - фото 2
  • Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601309
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538844573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
Black Hand Inn
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка

Coloured Vinyl. LP 1: A1 The Curse. A2 Black Hand Inn. A3 Mr Deadhead. A4 Soulless. B1 The Privateer. B2 Fight The Fire Of Hate. B3 The Phantom Of Black Hand Hill. LP 2: C1 Freewind Rider. C2 Powder &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Iron. C3 Dragonmen. D1 Genesis (The Making And The Fall Of Man). Bonus Tracks: D2 Dancing On A Minefield. D3 Poisoned Blood.

Отзывы о товаре Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538844573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
Black Hand Inn
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Италия
Описание
Coloured Vinyl. LP 1: A1 The Curse. A2 Black Hand Inn. A3 Mr Deadhead. A4 Soulless. B1 The Privateer. B2 Fight The Fire Of Hate. B3 The Phantom Of Black Hand Hill. LP 2: C1 Freewind Rider. C2 Powder &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Iron. C3 Dragonmen. D1 Genesis (The Making And The Fall Of Man). Bonus Tracks: D2 Dancing On A Minefield. D3 Poisoned Blood.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Running Wild - Black Hand Inn (coloured) (4050538844573) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...