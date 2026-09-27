Duran Duran, Live At Hammersmith '82! (5054197132827) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 601278
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duran Duran, Live At Hammersmith '82! (5054197132827) виниловая пластинка
Ограниченное издание. Цветной винил (золотой). ДИСК 1: A1. Rio. A2. Hungry Like The Wolf. A3. Night Boat. B1. New Religion. B2. Save A Prayer. B3. Planet Earth. ДИСК 2: C1. Friends Of Mine. C2. Careless Memories. D1. Make Me Smile (Come Up And See Me). D2. Girls On Film.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Ограниченное издание. Цветной винил (золотой). ДИСК 1: A1. Rio. A2. Hungry Like The Wolf. A3. Night Boat. B1. New Religion. B2. Save A Prayer. B3. Planet Earth. ДИСК 2: C1. Friends Of Mine. C2. Careless Memories. D1. Make Me Smile (Come Up And See Me). D2. Girls On Film.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Duran Duran, Live At Hammersmith '82! (5054197132827) виниловая пластинка - стоимость товара 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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