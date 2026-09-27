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The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка

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The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 3
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 4
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 5
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 6
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 7
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 8
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 9
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 10
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 11
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 12
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 13
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 14
The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. Woman Sessions
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 3
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  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 5
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 6
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 7
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 8
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 9
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 10
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 11
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 12
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 13
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 14
  • The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 601277
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Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. Woman Sessions
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка

Ограниченное издание. 1. SIDE ONE The Changeling (Pt. 1). 2. SIDE TWO The Changeling (Pt. 2). 3. Love Her Madly (Pt. 1). 4. SIDE THREE Love Her Madly (Pt. 2). 5. Riders On The Storm (L.A. Woman Sessions). 6. SIDE FOUR L.A. Woman (Pt. 1). 7. SIDE FIVE She Smells So Nice (L.A. Woman Sessions). 8. Rock Me Baby (L.A. Woman Sessions). 9. Mr. Mojo Risin (L.A. Woman Sessions). 10. Baby Please Dont Go (L.A. Woman Sessions). 11. L.A. Woman (Pt. 2). 12. SIDE SIX Been Down So Long (Pt. 1). 13. Get Out Of My Life Woman (L.A. Woman Sessions). 14. Crawling King Snake (L.A. Woman Sessions). 15. The Bastard Son Of Jimmy &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Mama Reed (Cars Hiss By My Window). 16. Mystery Train (L.A. Woman Sessions). 17. The WASP (Texas Radio And The Big Beat). 18. SIDE SEVEN Been Down So Long (Pt. 2). 19. Side EIGHT Been Down So Long (Pt. 3). 20. Hyacinth House (Demo) &amp;amp;amp;amp;amp;lt;2021 Remaster&amp;amp;amp;amp;amp;gt;. 21. Riders On The Storm (Sunset Sound Demo).



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. Woman Sessions
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
нет
Описание
Ограниченное издание. 1. SIDE ONE The Changeling (Pt. 1). 2. SIDE TWO The Changeling (Pt. 2). 3. Love Her Madly (Pt. 1). 4. SIDE THREE Love Her Madly (Pt. 2). 5. Riders On The Storm (L.A. Woman Sessions). 6. SIDE FOUR L.A. Woman (Pt. 1). 7. SIDE FIVE She Smells So Nice (L.A. Woman Sessions). 8. Rock Me Baby (L.A. Woman Sessions). 9. Mr. Mojo Risin (L.A. Woman Sessions). 10. Baby Please Dont Go (L.A. Woman Sessions). 11. L.A. Woman (Pt. 2). 12. SIDE SIX Been Down So Long (Pt. 1). 13. Get Out Of My Life Woman (L.A. Woman Sessions). 14. Crawling King Snake (L.A. Woman Sessions). 15. The Bastard Son Of Jimmy &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Mama Reed (Cars Hiss By My Window). 16. Mystery Train (L.A. Woman Sessions). 17. The WASP (Texas Radio And The Big Beat). 18. SIDE SEVEN Been Down So Long (Pt. 2). 19. Side EIGHT Been Down So Long (Pt. 3). 20. Hyacinth House (Demo) &amp;amp;amp;amp;amp;lt;2021 Remaster&amp;amp;amp;amp;amp;gt;. 21. Riders On The Storm (Sunset Sound Demo).


Теги товара: Indie
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