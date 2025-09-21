Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22)
Двухранговая оперативная память QUMO [QUM4U-32G3200N22] соответствует типу DDR4. Устройство с объемом 32 ГБ, тактовой частотой 3200 МГц и CAS-латентностью 22 рассчитано на сборку и модернизацию производительных универсальных офисных и домашних компьютеров. Пропускная способность модели гарантирует высокую скорость обмена данными между процессором и остальными системными компонентами при работе с редакторами документов, интернет-браузерами, антивирусами, архиваторами и другим типовым программным обеспечением. Совместимость устройства с материнскими платами и CPU расширена поддержкой частот от 1600 МГц. Оперативная память QUMO [QUM4U-32G3200N22] использует напряжение питания 1.2 В. Показатель является стандартным для DDR4 и обеспечивает устройству низкое энергопотребление и минимальное тепловыделение. Несмотря на отсутствие радиатора, модуль не перегревается при любой интенсивности работы компьютера. Память имеет высоту 31.25 мм и не мешает установке любых процессорных кулеров.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. ОЗУ определяется, работает как надо. Купил сразу две плашки по 32GB для работу, доволен.
Отзывы о товаре Оперативная память DDR4 QUMO DIMM 32GB PC4-25600 3200MHz OEM (QUM4U-32G3200N22)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. ОЗУ определяется, работает как надо. Купил сразу две плашки по 32GB для работу, доволен.