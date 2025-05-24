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SSD Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5" SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5" SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN)

11 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5&quot; SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 220 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5" SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN)
12 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5" SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN)

Последняя модель самого продаваемого в мире SSD накопителя, наконец, появилась на рынке. Накопитель 870 EVO создан на основе технологии Samsung, используемой в производстве SSD. Он отличается более высокой производительностью, надежностью и совместимостью, отвечает всем требованиям любого создателя контента, IT профессионалам и обычным пользователям. Накопитель 870 EVO с интерфейсом SATA обеспечивает максимальные скорости последовательной записи/чтеним порядка 560/530 MБ/с. Теперь каждый пользователь может воспользоваться SSD накопителем с производительностью профессионального уровня. Интеллектуальная технология записи Intelligent TurboWrite с увеличенным объемом изменяемого буфера позволяет повысить скорость записи и стабильность высоких рабочих характеристик.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5" SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN)

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анатолий И.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую к покупке. 5 звезд! Подтверждаю ОРИГИНАЛ!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, с прекрасными скоростями.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Из купленных 5 дисков 2 были с типографией зеленоватого отлива, а 3 с голубоватым. Однако фирменная утилита про диски обеих партий сказала что это оригинал. Рекомендую продавца и товар!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
SSD оригинальный, как показывает софт. Упаковка класс! Что ещё, да нЕчего больше сказать. Работает, Win10 влетела на старенькую тошибу как родная. Linux тоже нормально установился. Из недостатков: нет пролива между Мексикой и Канадой )))))))
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер! сначала расстроился, что скорость чтения маленькая, аж 280 мб/с но потом убедился, что на плате есть входы sata 2 и sata 3, изначально был разъем в sata 2 и скорость была другая, но после всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
фирма отличная. Самсунг на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Лилия З.

Достоинства:


Комментарий:
В магазине дороже, все работает 2 месяц хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в оригинальной упаковке, еще не проверял )))
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, два месяца прошло
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Сергий

Достоинства:


Комментарий:
Диск быстро и хорошо работают компьютеры сразу его распознал.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Твердотельники от Samsung отличаются надёжностью. Скорость чтения 150МБ/с (фото 1), записи 140МБ/с (фото 2), причём не снижаются по мере заполнения диска, что выгодно отличает от дисков других недобросовестных производителей. Цена конечно высоковата, но соотношение цена/качество на отлично.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Описание
Последняя модель самого продаваемого в мире SSD накопителя, наконец, появилась на рынке. Накопитель 870 EVO создан на основе технологии Samsung, используемой в производстве SSD. Он отличается более высокой производительностью, надежностью и совместимостью, отвечает всем требованиям любого создателя контента, IT профессионалам и обычным пользователям. Накопитель 870 EVO с интерфейсом SATA обеспечивает максимальные скорости последовательной записи/чтеним порядка 560/530 MБ/с. Теперь каждый пользователь может воспользоваться SSD накопителем с производительностью профессионального уровня. Интеллектуальная технология записи Intelligent TurboWrite с увеличенным объемом изменяемого буфера позволяет повысить скорость записи и стабильность высоких рабочих характеристик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анатолий И.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую к покупке. 5 звезд! Подтверждаю ОРИГИНАЛ!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, с прекрасными скоростями.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Из купленных 5 дисков 2 были с типографией зеленоватого отлива, а 3 с голубоватым. Однако фирменная утилита про диски обеих партий сказала что это оригинал. Рекомендую продавца и товар!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
SSD оригинальный, как показывает софт. Упаковка класс! Что ещё, да нЕчего больше сказать. Работает, Win10 влетела на старенькую тошибу как родная. Linux тоже нормально установился. Из недостатков: нет пролива между Мексикой и Канадой )))))))
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер! сначала расстроился, что скорость чтения маленькая, аж 280 мб/с но потом убедился, что на плате есть входы sata 2 и sata 3, изначально был разъем в sata 2 и скорость была другая, но после всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
фирма отличная. Самсунг на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Лилия З.

Достоинства:


Комментарий:
В магазине дороже, все работает 2 месяц хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в оригинальной упаковке, еще не проверял )))
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, два месяца прошло
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Сергий

Достоинства:


Комментарий:
Диск быстро и хорошо работают компьютеры сразу его распознал.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Твердотельники от Samsung отличаются надёжностью. Скорость чтения 150МБ/с (фото 1), записи 140МБ/с (фото 2), причём не снижаются по мере заполнения диска, что выгодно отличает от дисков других недобросовестных производителей. Цена конечно высоковата, но соотношение цена/качество на отлично.


Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5" SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN) - стоимость товара 12220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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