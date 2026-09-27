Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5" (MZ-77E500B/CN) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5" (MZ-77E500B/CN)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5&quot; (MZ-77E500B/CN) - фото 1
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5&quot; (MZ-77E500B/CN) - фото 2
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5&quot; (MZ-77E500B/CN) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5&quot; (MZ-77E500B/CN) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5&quot; (MZ-77E500B/CN) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5&quot; (MZ-77E500B/CN) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599576
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Размеры в упаковке, см
8х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5" (MZ-77E500B/CN)

Форм-фактор: 2.5, назначение: для ноутбука и настольного компьютера, разъем: SATA, интерфейсы: SATA 6Gb/s, скорость чтения: 560 МБ/с, скорость записи: 530 МБ/с, время наработки на отказ: 1500000 ч, объем буфера: 512 МБ.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5" (MZ-77E500B/CN)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Описание
Форм-фактор: 2.5, назначение: для ноутбука и настольного компьютера, разъем: SATA, интерфейсы: SATA 6Gb/s, скорость чтения: 560 МБ/с, скорость записи: 530 МБ/с, время наработки на отказ: 1500000 ч, объем буфера: 512 МБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5" (MZ-77E500B/CN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...