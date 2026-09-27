Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%7 670 руб. 9 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599538
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
247x13.2x11.2 см
Особенности
ручной привод
Размер экрана
124.5x221 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
0.672916667
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.22х1.24х0.1
Вес, кг.
11
Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG)
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
247x13.2x11.2 см
Особенности
ручной привод
Размер экрана
124.5x221 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
0.672916667
Страна производитель
Китай
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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