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Серверная платформа Supermicro SYS-530T-I 1U 1xLGA1151 DDR4x4 2x3.5" HS 1x200W Fixed купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа Supermicro SYS-530T-I 1U 1xLGA1151 DDR4x4 2x3.5" HS 1x200W Fixed

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 310 руб. 
Начислим 1669 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Серверная платформа Supermicro SYS-530T-I 1U 1xLGA1151 DDR4x4 2x3.5" HS 1x200W Fixed
104 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.4
Вес, кг.
9

Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-530T-I 1U 1xLGA1151 DDR4x4 2x3.5" HS 1x200W Fixed

Серверная платформа Supermicro SYS-530T-I 1U 1xLGA1151 DDR4x4 2x3.5" HS 1x200W Fixed

Отзывы о товаре Серверная платформа Supermicro SYS-530T-I 1U 1xLGA1151 DDR4x4 2x3.5" HS 1x200W Fixed




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Описание
Серверная платформа Supermicro SYS-530T-I 1U 1xLGA1151 DDR4x4 2x3.5" HS 1x200W Fixed
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Supermicro SYS-530T-I 1U 1xLGA1151 DDR4x4 2x3.5" HS 1x200W Fixed - стоимость товара 104310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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