Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка
The All Seeing Eye - девятый альбом джазового саксофониста Уэйна Шортера, вышедший в 1966 году. На альбоме представлены выступления Шортера с Фредди Хаббардом, Грачаном Монкуром III, Джеймсом Сполдингом, Херби Хэнкоком, Роном Картером и Джо Чемберсом с братом Шортера Аланом Шортером. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2021 года с оригинальных аналоговых мастер-лент на 180-гр черном виниле в серии Blue Note Tone Poet. Уэйн Шортер - американский джазовый тенор - и сопрано-саксофонист и композитор, многократный обладатель Грэмми, которого называют величайшим композитором в джазе из ныне живущих. Шортер обрёл известность, став участником, а затем и композитором Jazz Messengers - Арта Блэйки в 1950-е. В 1960-е он присоединился к так называемому Второму великому квинтету трубача Майлза Дейвиса, а вскоре стал одним из основателей джаз-фьюжн группы Weather Report. Его сольная дискография насчитывает более 20 альбомов.
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