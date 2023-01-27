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OST - Three O' Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Three O' Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка

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OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 1
OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 2
OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 3
OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 4
OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 5
OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Sylvester Levay Three OClock High (Original Motion Picture Soundtrack)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Three O&#039; Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599094
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Three O' Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Varese Sarabande Recordings
Barcode
[0888072455337]
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Sylvester Levay Three OClock High (Original Motion Picture Soundtrack)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Three O' Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка

Переиздание саундтрека к фильму 1987 года “Три часа ночи” в 2023 году. Это 35-летие переиздания включает вставку оригинального постера фильма, нарисованного легендарным Дрю Струзаном (Звездные войны, Индиана Джонс, Бегущий по лезвию). Исполнительный продюсер Стивен Спилберг, Three OClock High остается фаворитом среди Gen X, в то время как саундтрек из score legends, Tangerine Dream (Рискованный бизнес, Firestarter), столь же силен, как и все, что они создавали в период своего расцвета в 1980-х годах. Также включает новые вкладыши и внутреннюю обложку с принтом.

Отзывы о товаре OST - Three O' Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Varese Sarabande Recordings
Barcode
[0888072455337]
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Sylvester Levay Three OClock High (Original Motion Picture Soundtrack)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание саундтрека к фильму 1987 года “Три часа ночи” в 2023 году. Это 35-летие переиздания включает вставку оригинального постера фильма, нарисованного легендарным Дрю Струзаном (Звездные войны, Индиана Джонс, Бегущий по лезвию). Исполнительный продюсер Стивен Спилберг, Three OClock High остается фаворитом среди Gen X, в то время как саундтрек из score legends, Tangerine Dream (Рискованный бизнес, Firestarter), столь же силен, как и все, что они создавали в период своего расцвета в 1980-х годах. Также включает новые вкладыши и внутреннюю обложку с принтом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Three O' Clock High (Tangerine Dream) (0888072455337) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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