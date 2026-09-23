Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rod Stewart - The Tears Of Hercules (0603497842537) виниловая пластинка
Стюарт обладает особым талантом — любая песня в его исполнении звучит как его собственная. Больше всего это заметно в заглавном треке альбома, мощной балладе, написанной Марком Джорданом. Ранее Стюарт уже работал с песнями Джордана: «Rhythm Of My Heart» с альбома «Vagabond Heart» (1991) достигла пятого места в американском чарте и добралась до третьей строчки британского хит-парада, а «This» вошла в альбом «A Spanner in the Works» (1995), ставший «золотым» в Великобритании. Также в треклист вошли еще два кавера — позитивная интерпретация «Some Kind Of Wonderful» группы Soul Brothers Six и интересная версия «These Are My People» Джонни Кэша. Род Стюарт - один из самых успешных артистов в истории музыки. По всему миру продано около 250 миллионов копий его альбомов. Он обладает узнаваемым голосом и фирменным стилем, охватывающим все популярные жанры, в том числе рок, фолк, соул, R&B и даже классическую американскую эстраду. Его записи возглавляют чарты на протяжении нескольких десятилетий, что удается далеко не всем. Он дважды был включен в «Зал славы рок-н-ролла», получил премию ASCAP (Американское общество композиторов, авторов и издателей) и почетную «Грэмми» как живая легенда, а его книга попала в список бестселлеров New York Times. В 2016 году певец официально стал «сэром Родом Стюартом»: артисту выдали рыцарский титул за его вклад в музыку и активную благотворительную деятельность.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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