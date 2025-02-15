Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
UNLIMITED LOVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 599071
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 910 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
UNLIMITED LOVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка
ДИСК 1: A1. Black Summer. A2. Here Ever After. A3. Aquatic Mouth Dance. A4. Not The One. B1. Poster Child. B2. The Great Apes. B3. Its Only Natural. B4. Shes A Lover. ДИСК 2: C1. There Are The Ways. C2. Whatchu Thinkin. C3. Bastards Of Light. C4. White Braids &amp;amp;amp;amp; Pillow Chair. C5. One Way Traffic. D1. Veronica. D2. Let Em Try. D3. The Heavy Wing. D4. Tangelo.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
UNLIMITED LOVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
ДИСК 1: A1. Black Summer. A2. Here Ever After. A3. Aquatic Mouth Dance. A4. Not The One. B1. Poster Child. B2. The Great Apes. B3. Its Only Natural. B4. Shes A Lover. ДИСК 2: C1. There Are The Ways. C2. Whatchu Thinkin. C3. Bastards Of Light. C4. White Braids &amp;amp;amp;amp; Pillow Chair. C5. One Way Traffic. D1. Veronica. D2. Let Em Try. D3. The Heavy Wing. D4. Tangelo.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Достоинства:
ровный винил без щелчков и шуршалок
Недостатки:
дороговато
Комментарий:
В музыкальном плане это безусловно не самый мой любимый альбом Red Hot Chili Peppers, но должен сказать, что это издание - одно из лучших, которые есть у них за плечами. Одно удовольствие слушать виниловый альбом, увлекаясь фанковыми ритмами. Особенно выделяются басовые ноты, и LP также отличается тем, что он очень тихий и абсолютно ровный. Звук намного лучше, чем на цветном виниловом издании, полном хлопков и шумов. Рекомендую к покупке
Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка
Достоинства:
ровный винил без щелчков и шуршалок
Недостатки:
дороговато
Комментарий:
В музыкальном плане это безусловно не самый мой любимый альбом Red Hot Chili Peppers, но должен сказать, что это издание - одно из лучших, которые есть у них за плечами. Одно удовольствие слушать виниловый альбом, увлекаясь фанковыми ритмами. Особенно выделяются басовые ноты, и LP также отличается тем, что он очень тихий и абсолютно ровный. Звук намного лучше, чем на цветном виниловом издании, полном хлопков и шумов. Рекомендую к покупке