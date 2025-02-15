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Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
UNLIMITED LOVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
UNLIMITED LOVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка

ДИСК 1: A1. Black Summer. A2. Here Ever After. A3. Aquatic Mouth Dance. A4. Not The One. B1. Poster Child. B2. The Great Apes. B3. Its Only Natural. B4. Shes A Lover. ДИСК 2: C1. There Are The Ways. C2. Whatchu Thinkin. C3. Bastards Of Light. C4. White Braids &amp;amp;amp;amp;amp; Pillow Chair. C5. One Way Traffic. D1. Veronica. D2. Let Em Try. D3. The Heavy Wing. D4. Tangelo.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка

15.02.2025
Юрий

Достоинства:
ровный винил без щелчков и шуршалок

Недостатки:
дороговато

Комментарий:
В музыкальном плане это безусловно не самый мой любимый альбом Red Hot Chili Peppers, но должен сказать, что это издание - одно из лучших, которые есть у них за плечами. Одно удовольствие слушать виниловый альбом, увлекаясь фанковыми ритмами. Особенно выделяются басовые ноты, и LP также отличается тем, что он очень тихий и абсолютно ровный. Звук намного лучше, чем на цветном виниловом издании, полном хлопков и шумов. Рекомендую к покупке



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
UNLIMITED LOVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
ДИСК 1: A1. Black Summer. A2. Here Ever After. A3. Aquatic Mouth Dance. A4. Not The One. B1. Poster Child. B2. The Great Apes. B3. Its Only Natural. B4. Shes A Lover. ДИСК 2: C1. There Are The Ways. C2. Whatchu Thinkin. C3. Bastards Of Light. C4. White Braids &amp;amp;amp;amp;amp; Pillow Chair. C5. One Way Traffic. D1. Veronica. D2. Let Em Try. D3. The Heavy Wing. D4. Tangelo.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.02.2025
Юрий

Достоинства:
ровный винил без щелчков и шуршалок

Недостатки:
дороговато

Комментарий:
В музыкальном плане это безусловно не самый мой любимый альбом Red Hot Chili Peppers, но должен сказать, что это издание - одно из лучших, которые есть у них за плечами. Одно удовольствие слушать виниловый альбом, увлекаясь фанковыми ритмами. Особенно выделяются басовые ноты, и LP также отличается тем, что он очень тихий и абсолютно ровный. Звук намного лучше, чем на цветном виниловом издании, полном хлопков и шумов. Рекомендую к покупке


Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624880653) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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