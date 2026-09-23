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Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка

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Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка - фото 1
Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка - фото 2
Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Viva Las Vengeance
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка - фото 1
  • Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка - фото 2
  • Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599059
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Viva Las Vengeance
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом 2022 года поп-рок-группы Panic! At The Disco. Издание на 180-гр черном виниле. Трек-лист: A1. Viva Las Vengeance. A2. Middle Of A Breakup. A3. Don’t Let The Light Go Out. A4. Local God. A5. Star Spangled Banger. A6. God Killed Rock And Roll. B1. Say It Louder. B2. Sugar Soaker. B3. Something About Maggie. B4. Sad Clown. B5. All By Yourself. B6. Do It To Death.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Viva Las Vengeance
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Седьмой студийный альбом 2022 года поп-рок-группы Panic! At The Disco. Издание на 180-гр черном виниле. Трек-лист: A1. Viva Las Vengeance. A2. Middle Of A Breakup. A3. Don’t Let The Light Go Out. A4. Local God. A5. Star Spangled Banger. A6. God Killed Rock And Roll. B1. Say It Louder. B2. Sugar Soaker. B3. Something About Maggie. B4. Sad Clown. B5. All By Yourself. B6. Do It To Death.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Panic! At The Disco - Viva Las Vengeance (coloured) (0075678637698) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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