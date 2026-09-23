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Jackie McLean - Tippin' The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jackie McLean - Tippin' The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка

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Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 5
Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 6
Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jackie Tippin The Scales
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 6
  • Jackie McLean - Tippin&#039; The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jackie McLean - Tippin' The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435519753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jackie Tippin The Scales
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - Tippin' The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка

Tippin The Scales - альбом американского альт-саксофониста Джеки МакЛина, записанный в 1962 году, вышедший впервые в Японии в 1979. Портал allmusic присвоил альбому четыре звезды. Переиздание 2022 года, сделанное с аналоговых мастер-лент на чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте.

Отзывы о товаре Jackie McLean - Tippin' The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435519753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jackie Tippin The Scales
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Tippin The Scales - альбом американского альт-саксофониста Джеки МакЛина, записанный в 1962 году, вышедший впервые в Японии в 1979. Портал allmusic присвоил альбому четыре звезды. Переиздание 2022 года, сделанное с аналоговых мастер-лент на чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - Tippin' The Scales (Analogue, Tone Poet) (0602435519753) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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