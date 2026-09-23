Top.Mail.Ru
Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 1
Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 2
Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 3
Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 4
Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Pass Joe
Альбом (сингл)
For Django
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599038
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Pass Joe
Альбом (сингл)
For Django
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание студийного альбома дажзового гитарист Джо Пасса, первоначлаьно выпущенного в 1964 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Джон Пизано (гитара), Джим Хьюарт (бас) и Колин Бейли (ударные). Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Мастеринг осуществлен с оригинальных мастер-лент.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Pass Joe
Альбом (сингл)
For Django
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание студийного альбома дажзового гитарист Джо Пасса, первоначлаьно выпущенного в 1964 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Джон Пизано (гитара), Джим Хьюарт (бас) и Колин Бейли (ударные). Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Мастеринг осуществлен с оригинальных мастер-лент.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Pass - For Django (Analogue, Tone Poet) (0602435382227) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...