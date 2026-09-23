Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Liam CMon You Know
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 599026
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296396878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Liam CMon You Know
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка
Ограниченное издание. Цветной винил (прозрачный). Треклист: A1. More Power. A2. Diamond In The Dark. A3. Dont Go Halfway. A4. Cmon You Know. A5. Too Good For Giving Up. A6. It Was Not Meant To Be. B1. Everythings Electric. B2. Worlds In Need. B3. Moscow Rules. B4. Im Free. B5. Better Days. B6. Oh Sweet Children.
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296396878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Liam CMon You Know
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Ограниченное издание. Цветной винил (прозрачный). Треклист: A1. More Power. A2. Diamond In The Dark. A3. Dont Go Halfway. A4. Cmon You Know. A5. Too Good For Giving Up. A6. It Was Not Meant To Be. B1. Everythings Electric. B2. Worlds In Need. B3. Moscow Rules. B4. Im Free. B5. Better Days. B6. Oh Sweet Children.
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Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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