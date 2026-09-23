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Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка

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Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 1
Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 2
Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 3
Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 4
Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 5
Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Black Fire
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 2
  • Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 3
  • Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 4
  • Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 5
  • Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598982
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577520211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Black Fire
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Pumpkin, Subterfuge, Black Fire, Cantardos, Tired Trade McNeil Island, Land Of Nod
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка

Black Fire — это альбом американского джазового пианиста Эндрю Хилла, выпущенный в 1963 году на лейбле Blue Note Records. Альбом считается одним из ключевых произведений в жанре авангардного джаза и демонстрирует уникальный стиль Хилла, который сочетает в себе элементы модального джаза и свободной импровизации.

Отзывы о товаре Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577520211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Black Fire
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Pumpkin, Subterfuge, Black Fire, Cantardos, Tired Trade McNeil Island, Land Of Nod
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Black Fire — это альбом американского джазового пианиста Эндрю Хилла, выпущенный в 1963 году на лейбле Blue Note Records. Альбом считается одним из ключевых произведений в жанре авангардного джаза и демонстрирует уникальный стиль Хилла, который сочетает в себе элементы модального джаза и свободной импровизации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andrew Hill - Black Fire (Analogue, Tone Poet) (0602577520211) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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