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Солнцезащитные очки Унисекс FILA SFI019 SEMI-MATT AZURE/GREYFLA-2SFI019570H53 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки Унисекс FILA SFI019 SEMI-MATT AZURE/GREYFLA-2SFI019570H53

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Солнцезащитные очки Унисекс FILA SFI019 SEMI-MATT AZURE/GREYFLA-2SFI019570H53
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
6 050 руб.  19 890 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597864
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки Унисекс FILA SFI019 SEMI-MATT AZURE/GREYFLA-2SFI019570H53
6 050 руб. -70%
19 890 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик, металл
Пол
унисекс
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серебристый, зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки Унисекс FILA SFI019 SEMI-MATT AZURE/GREYFLA-2SFI019570H53

FILA — легендарный бренд, сочетающий спортивный дух и урбанистический стиль. Очки и оправы бренда воплощают динамику, инновации и безупречное качество, став символом активного образа жизни. Лаконичный дизайн, яркие акценты и функциональность делают FILA узнаваемыми среди тех, кто ценит комфорт и индивидуальность. Солнцезащитные очки и оправы FILA создаются для современных, энергичных людей, стремящихся подчеркнуть свой характер. Легкие, прочные материалы и ультрафиолетовая защита гарантируют надежность, а эргономичные формы обеспечивают идеальную посадку. Каждая модель сочетает практичность с модными трендами, подчеркивая ваш уникальный образ. Производитель очков и оправ FILA — компания DE RIGO, мировой лидер в области оптических решений. Её передовые технологии и строгий контроль качества обеспечивают безупречность каждой детали. Благодаря этому, очки FILA становятся не просто аксессуаром, а надежным спутником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Унисекс FILA SFI019 SEMI-MATT AZURE/GREYFLA-2SFI019570H53




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Характеристики
Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик, металл
Пол
унисекс
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серебристый, зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
FILA — легендарный бренд, сочетающий спортивный дух и урбанистический стиль. Очки и оправы бренда воплощают динамику, инновации и безупречное качество, став символом активного образа жизни. Лаконичный дизайн, яркие акценты и функциональность делают FILA узнаваемыми среди тех, кто ценит комфорт и индивидуальность. Солнцезащитные очки и оправы FILA создаются для современных, энергичных людей, стремящихся подчеркнуть свой характер. Легкие, прочные материалы и ультрафиолетовая защита гарантируют надежность, а эргономичные формы обеспечивают идеальную посадку. Каждая модель сочетает практичность с модными трендами, подчеркивая ваш уникальный образ. Производитель очков и оправ FILA — компания DE RIGO, мировой лидер в области оптических решений. Её передовые технологии и строгий контроль качества обеспечивают безупречность каждой детали. Благодаря этому, очки FILA становятся не просто аксессуаром, а надежным спутником в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Унисекс FILA SFI019 SEMI-MATT AZURE/GREYFLA-2SFI019570H53 - стоимость товара 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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