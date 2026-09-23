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Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299

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Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597503
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299
3 320 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CALANDO
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
C3
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299

Солнцезащитные очки CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWN созданы для современных женщин, ценящих практичность и европейский стиль. Полноободковая оправа классической формы выполнена из качественного ацетата в глубоком коричневом оттенке. Коричневые линзы гарантируют комфортное зрительное восприятие при ярком свете, снижают общую нагрузку и подчеркивают элегантность повседневного или пляжного образа.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299




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Характеристики
Бренд
CALANDO
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
C3
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWN созданы для современных женщин, ценящих практичность и европейский стиль. Полноободковая оправа классической формы выполнена из качественного ацетата в глубоком коричневом оттенке. Коричневые линзы гарантируют комфортное зрительное восприятие при ярком свете, снижают общую нагрузку и подчеркивают элегантность повседневного или пляжного образа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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