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Сетевая карта Broadcom Emulex LPe32002-M2 2x32Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE32002-M2 купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Broadcom Emulex LPe32002-M2 2x32Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE32002-M2

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Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P LPE32002-M2 - фото 1
Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P LPE32002-M2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
  • Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P LPE32002-M2 - фото 1
  • Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P LPE32002-M2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 597199
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Характеристики

Бренд
BROADCOM
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Размеры в упаковке, см
23х16х4
Вес, г.
280

Описание товара Сетевая карта Broadcom Emulex LPe32002-M2 2x32Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE32002-M2

Описание товара Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P LPE32002-M2 Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования. Смотрите также: Компоненты для серверов , Серверы , СХД

Отзывы о товаре Сетевая карта Broadcom Emulex LPe32002-M2 2x32Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE32002-M2




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Характеристики
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Описание
Описание товара Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P LPE32002-M2 Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования. Смотрите также: Компоненты для серверов , Серверы , СХД
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Broadcom Emulex LPe32002-M2 2x32Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE32002-M2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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