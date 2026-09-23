Сетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE16002B-M6
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Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 610 руб.
В наличии
Код товара: 597198
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 610 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, см
24х16х5
Вес, кг.
3.63
Описание товара Сетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE16002B-M6
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
BROADCOM
Тип товара
Компоненты для серверов
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE16002B-M6 - стоимость товара 20610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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