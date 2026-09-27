Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 "7 в 1"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 "7 в 1"
Мультитриммер Philips MG3720 в стильном черном корпусе предназначен для стрижки усов и бороды. При этом представленная модель отличается компактными размерами, независимостью от электросети, возможностью создавать как классические, так и нестандартные, креативные образы. Без использования насадки минимальная длина оставляемых волос на лице может составлять 0.5 мм, с насадкой – 1 мм, а максимум длины может составлять 9 мм. В комплекте поставки имеются 7 насадок для стрижки, среди которых 5 гребней, мультитриммер для стрижки волос в ушах и носу, детальный мультитриммер. Лезвия устройства выполнены из нержавеющей стали. Мультитриммер можно очищать при помощи воды. Модель получила от производителя автономное питание, осуществимое при помощи собственной АКБ. Время независимой от сети работы прибора составляет 1 час. В комплект поставки Philips MG3720 также входят щеточка для очистки и футляр для хранения.
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