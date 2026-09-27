Описание товара Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С)

Hyundai H-HS1272 – это удобный и универсальный выпрямитель для волос с эргономичным переключением режимов. Максимальная температура, до которой способен прогреться прибор – 200 градусов. Нагрев происходит за считанные мгновения благодаря материалам, использованным в производстве данной модели, и 40 Ваттам мощности. Температурные режимы разделены на четыре части, чтобы устройство подходило для ухода за разными типами волос. Пластины Hyundai H-HS1272 имеют оптимальный размер и предусмотрительно изготовлены из самых подходящих для контакта с волосами материалов – смеси турмалина и керамики. Они отличаются тем, что быстро и равномерно прогреваются, а также не травмируют волосы при выпрямлении. Дополнительно для поддержания здоровья волос они выполнены по особой технологии, использующей амортизаторы. Благодаря этому пластины становятся плавающими и обеспечивают идеальный уровень давления на шевелюру. Корпус сделан из лаконичного чёрного пластика, который не нагревается во время работы – рукоятка выпрямителя всегда остаётся прохладной. Для дополнительного повышения удобства пользования Hyundai H-HS1272 надежно фиксируется в закрытом виде. Также модель оснащена эргономичной петелькой для хранения выпрямителя в вертикальном положении, а шнур питания крепится к ней на шарнирах, чтобы не перекручиваться и не сковывать свободу действий во время работы. То есть прибор можно держать под любым удобным углом. Для удобства Hyundai H-HS1272 также оснащён индикацией включения и выключения, а также готовности к работе. Кроме того, в выпрямителе предусмотрена функция автоматического отключения, а в комплекте с ним поставляется эргономичный чехол.