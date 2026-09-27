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Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G)

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Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 1
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 2
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 3
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 4
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 5
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 6
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 7
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 8
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 9
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 10
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 11
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 1
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 2
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 3
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 4
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 5
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 6
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 7
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 8
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 9
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 10
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 11
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
111 890 руб.  148 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596412
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
46х29х11
Вес, кг.
17.5

Описание товара Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G)

Погрузитесь в свои игровые фантазии с помощью Midnight Kaleidoscope. Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock основана на графическом процессоре с архитектурой нового поколения от NVIDIA для продвинутых игроков и создателей контента, чтобы наслаждаться потрясающими игровыми возможностями и производительностью в мультимедийных приложениях. GeForce RTX 4070 Ti GameRock с кристаллическим дизайном Starlight Black имеет не только мерцающую ARGB подсветку, но и совершенно новые вентиляторы Gale Hunter и пластины радиатора Y Formula для оптимизации системы охлаждния.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарты
Описание
Погрузитесь в свои игровые фантазии с помощью Midnight Kaleidoscope. Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock основана на графическом процессоре с архитектурой нового поколения от NVIDIA для продвинутых игроков и создателей контента, чтобы наслаждаться потрясающими игровыми возможностями и производительностью в мультимедийных приложениях. GeForce RTX 4070 Ti GameRock с кристаллическим дизайном Starlight Black имеет не только мерцающую ARGB подсветку, но и совершенно новые вентиляторы Gale Hunter и пластины радиатора Y Formula для оптимизации системы охлаждния.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12288Mb 192 GDDR6X (NED407T019K9-1045G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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