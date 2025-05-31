Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596345
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Пылесос LG VK89309H с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, серебристый
Технология Kompressor позволяет собирать в контейнер больше пыли. Специальная моторизированная лопасть в контейнере сбивает пыль в компактные брикеты, что обеспечивает большую вместительность, а также легкую и гигиеничную очистку. Система позволяет вместить в контейнер до 4 раз больше пыли и легко выбросить плотно спрессованные брикеты. Система фильтрации пыли «Турбоциклон» обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания, делая процесс фильтрации и компрессии пыли более эффективным. Воздушно-пылевой поток, попадая в «Турбоциклон», делится на два потока: пыль отделяется от воздуха. При этом поток пыли попадает в отдельный контейнер, где пыль прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтрации, обеспечивая чистый воздух на выходе. Пыль попадает в моторизированный контейнер, сконструированный для прессования и удобного удаления мусора. Эта технология обеспечивает вам минимальный контакт с пылью. Высокоэффективный фильтр HEPA задерживает вредные частицы пыли и обеспечивает чистый воздух на выходе. Телескопическая трубка быстро и легко регулируется по высоте, а легкий вес делает ее использование максимально комфортным для пользователя. Удобное управление режимами мощности на ручке позволяет моментально переключаться в нужный режим уборки. Щетка 2-в-1 предназначена для эффективной уборки мягкой мебели и пыли с различных поверхностей. С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например в углах комнаты.
Технология Kompressor позволяет собирать в контейнер больше пыли. Специальная моторизированная лопасть в контейнере сбивает пыль в компактные брикеты, что обеспечивает большую вместительность, а также легкую и гигиеничную очистку. Система позволяет вместить в контейнер до 4 раз больше пыли и легко выбросить плотно спрессованные брикеты. Система фильтрации пыли «Турбоциклон» обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания, делая процесс фильтрации и компрессии пыли более эффективным. Воздушно-пылевой поток, попадая в «Турбоциклон», делится на два потока: пыль отделяется от воздуха. При этом поток пыли попадает в отдельный контейнер, где пыль прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтрации, обеспечивая чистый воздух на выходе. Пыль попадает в моторизированный контейнер, сконструированный для прессования и удобного удаления мусора. Эта технология обеспечивает вам минимальный контакт с пылью. Высокоэффективный фильтр HEPA задерживает вредные частицы пыли и обеспечивает чистый воздух на выходе. Телескопическая трубка быстро и легко регулируется по высоте, а легкий вес делает ее использование максимально комфортным для пользователя. Удобное управление режимами мощности на ручке позволяет моментально переключаться в нужный режим уборки. Щетка 2-в-1 предназначена для эффективной уборки мягкой мебели и пыли с различных поверхностей. С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например в углах комнаты.
Комментарий:
Отличный пылесос, мощность хорошая. Управление на ручке, очень удобно
Пылесос LG VK89309H с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос LG VK89309H с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, серебристый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощность хорошая. Управление на ручке, очень удобно