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Монитор ViewSonic 31.5" VA3209-MH черный IPS купить с доставкой в Москве
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Монитор ViewSonic 31.5" VA3209-MH черный IPS

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Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 1
Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 2
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Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 4
Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 5
Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 6
Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 1
  • Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 2
  • Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 3
  • Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 4
  • Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 5
  • Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 6
  • Монитор ViewSonic 31.5&quot; VA3209-MH черный IPS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596325
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Характеристики

Бренд
Viewsonic
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
714x520x231 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
7.2

Описание товара Монитор ViewSonic 31.5" VA3209-MH черный IPS

Монитор ViewSonic – это сочетание современного дизайна и высоких технических характеристик, идеально подходящее для работы и развлечений. Данная модель обладает диагональю экрана 31,5 дюйма и матовой антибликовой поверхностью, что обеспечивает комфортное использование даже в условиях яркого освещения. Благодаря IPS-матрице, монитор предлагает насыщенные цвета и широкие углы обзора, делая изображение ярким и четким. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей совместно с частотой обновления 75 Гц и временем отклика 4 мс позволяют наслаждаться плавной и детализированной картинкой во время просмотра фильмов или динамичных игр. Для любителей качественного звука монитор оснащен встроенными динамиками, а также разъемом для подключения наушников, что добавляет универсальности его использованию. Монитор оборудован HDMI и DisplayPort разъемами, обеспечивающими удобство подключения к различным устройствам. Внешний блок питания минимизирует нагрев корпуса и экономит место на рабочем столе, а яркость 250 Кд/м? гарантирует отличную видимость. ViewSonic – это надежный выбор как для продуктивной работы, так и для развлечений.



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор ViewSonic 31.5" VA3209-MH черный IPS




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Характеристики
Бренд
Viewsonic
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
714x520x231 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор ViewSonic – это сочетание современного дизайна и высоких технических характеристик, идеально подходящее для работы и развлечений. Данная модель обладает диагональю экрана 31,5 дюйма и матовой антибликовой поверхностью, что обеспечивает комфортное использование даже в условиях яркого освещения. Благодаря IPS-матрице, монитор предлагает насыщенные цвета и широкие углы обзора, делая изображение ярким и четким. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей совместно с частотой обновления 75 Гц и временем отклика 4 мс позволяют наслаждаться плавной и детализированной картинкой во время просмотра фильмов или динамичных игр. Для любителей качественного звука монитор оснащен встроенными динамиками, а также разъемом для подключения наушников, что добавляет универсальности его использованию. Монитор оборудован HDMI и DisplayPort разъемами, обеспечивающими удобство подключения к различным устройствам. Внешний блок питания минимизирует нагрев корпуса и экономит место на рабочем столе, а яркость 250 Кд/м? гарантирует отличную видимость. ViewSonic – это надежный выбор как для продуктивной работы, так и для развлечений.


Теги товара: большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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