Монитор ViewSonic 31.5" VA3209-MH черный IPS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор ViewSonic 31.5" VA3209-MH черный IPS
Монитор ViewSonic – это сочетание современного дизайна и высоких технических характеристик, идеально подходящее для работы и развлечений. Данная модель обладает диагональю экрана 31,5 дюйма и матовой антибликовой поверхностью, что обеспечивает комфортное использование даже в условиях яркого освещения. Благодаря IPS-матрице, монитор предлагает насыщенные цвета и широкие углы обзора, делая изображение ярким и четким. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей совместно с частотой обновления 75 Гц и временем отклика 4 мс позволяют наслаждаться плавной и детализированной картинкой во время просмотра фильмов или динамичных игр. Для любителей качественного звука монитор оснащен встроенными динамиками, а также разъемом для подключения наушников, что добавляет универсальности его использованию. Монитор оборудован HDMI и DisplayPort разъемами, обеспечивающими удобство подключения к различным устройствам. Внешний блок питания минимизирует нагрев корпуса и экономит место на рабочем столе, а яркость 250 Кд/м? гарантирует отличную видимость. ViewSonic – это надежный выбор как для продуктивной работы, так и для развлечений.
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Теги товара: большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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