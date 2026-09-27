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Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный (90LM054L-B02370)

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Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 1
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 2
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 3
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 4
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 5
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 6
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 7
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 8
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 9
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 кд/м2
Время отклика
5
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 1
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 2
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 3
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 4
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 5
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 6
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 7
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 8
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 9
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596214
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Цвет рамки
черный
Особенности
поворот на 90 градусов
Комплект поставки
монитор, кабель питания, краткое руководство
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
16.7 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
6.8

Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный (90LM054L-B02370)

Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный (90LM054L-B02370)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Цвет рамки
черный
Особенности
поворот на 90 градусов
Комплект поставки
монитор, кабель питания, краткое руководство
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 кд/м2
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
16.7 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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