Top.Mail.Ru
Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2416H черный IPS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2416H черный IPS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2416H черный IPS - фото 1
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2416H черный IPS - фото 2
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2416H черный IPS - фото 3
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2416H черный IPS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2416H черный IPS - фото 1
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2416H черный IPS - фото 2
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2416H черный IPS - фото 3
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2416H черный IPS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
12 170 руб.  12 710 руб. 
Начислим 195 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596124
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2416H черный IPS
12 170 руб. -4%
12 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
7.18

Описание товара Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2416H черный IPS

HIPER EasyView — монитор с 23.8-дюймовым дисплеем, который способен передать яркие и насыщенные цвета благодаря встроенной IPS-матрице. Full HD разрешение позволяет наслаждаться высококачественным, четким и реалистичным изображением. Модель обладает специальной технологией Low Blue light, которая уменьшает компонент синего света для снижения нагрузки на глаза. Также она оснащена разъемами VGA и HDMI, что обеспечивает подключение к любым устройствам.

Отзывы о товаре Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2416H черный IPS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Мониторы
Описание
HIPER EasyView — монитор с 23.8-дюймовым дисплеем, который способен передать яркие и насыщенные цвета благодаря встроенной IPS-матрице. Full HD разрешение позволяет наслаждаться высококачественным, четким и реалистичным изображением. Модель обладает специальной технологией Low Blue light, которая уменьшает компонент синего света для снижения нагрузки на глаза. Также она оснащена разъемами VGA и HDMI, что обеспечивает подключение к любым устройствам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2416H черный IPS – стоимость товара 12170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...