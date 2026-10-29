Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2416H черный IPS
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Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%12 170 руб. 12 710 руб.
В наличии
Код товара: 596124
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 170 руб. -4%
12 710 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
7.18
Описание товара Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2416H черный IPS
HIPER EasyView — монитор с 23.8-дюймовым дисплеем, который способен передать яркие и насыщенные цвета благодаря встроенной IPS-матрице. Full HD разрешение позволяет наслаждаться высококачественным, четким и реалистичным изображением. Модель обладает специальной технологией Low Blue light, которая уменьшает компонент синего света для снижения нагрузки на глаза. Также она оснащена разъемами VGA и HDMI, что обеспечивает подключение к любым устройствам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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HIPER EasyView — монитор с 23.8-дюймовым дисплеем, который способен передать яркие и насыщенные цвета благодаря встроенной IPS-матрице. Full HD разрешение позволяет наслаждаться высококачественным, четким и реалистичным изображением. Модель обладает специальной технологией Low Blue light, которая уменьшает компонент синего света для снижения нагрузки на глаза. Также она оснащена разъемами VGA и HDMI, что обеспечивает подключение к любым устройствам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2416H черный IPS – стоимость товара 12170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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