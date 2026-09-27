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Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный купить с доставкой в Москве
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Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный

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Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 1
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 2
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 3
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 4
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 5
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 6
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 7
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 8
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 9
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 10
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 11
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 12
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 13
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
200
Импульсный режим
нет
Число скоростей
3
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 1
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 2
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 3
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 4
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 5
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 6
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 7
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 8
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 9
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 10
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 11
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 12
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 13
  • Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596083
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
200
Импульсный режим
нет
Число скоростей
3
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик
Измельчитель
нет
Размеры в упаковке, см
20х19х14
Вес, кг.
1.17

Описание товара Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный

Описание товара Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , стационарные , ручные , планетарные , мощные , 1000 вт , 500 вт , 450 вт , профессиональные , кондитерские , с чашей , для теста



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
200
Импульсный режим
нет
Число скоростей
3
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик
Развернуть
Измельчитель
нет
Описание
Описание товара Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , стационарные , ручные , планетарные , мощные , 1000 вт , 500 вт , 450 вт , профессиональные , кондитерские , с чашей , для теста


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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