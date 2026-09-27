Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
200
Импульсный режим
нет
Число скоростей
3
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596083
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
200
Импульсный режим
нет
Число скоростей
3
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик
Измельчитель
нет
Размеры в упаковке, см
20х19х14
Вес, кг.
1.17
Описание товара Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный
Описание товара Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , стационарные , ручные , планетарные , мощные , 1000 вт , 500 вт , 450 вт , профессиональные , кондитерские , с чашей , для теста
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 170 руб. 3 600 руб.543 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ3010 300Вт белый
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ 3030
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитМиксер Zelmer ZHM2559
-
В наличииЦена 4 680 руб.1170 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ36460
-
В наличииЦена 7 610 руб.1903 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ4070
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитМиксер планетарный Starwind SPM4171 1200Вт серебристый
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
200
Импульсный режим
нет
Число скоростей
3
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик
Развернуть
Измельчитель
нет
Описание товара Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , стационарные , ручные , планетарные , мощные , 1000 вт , 500 вт , 450 вт , профессиональные , кондитерские , с чашей , для теста
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт черный