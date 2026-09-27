Блендер погружной Polaris PHB 0746 CordLess 700Вт белый
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596073
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
мерный стакан, насадка-измельчитель, насадка-блендер, насадка-венчик, крышка для мерного стакана
Размеры в упаковке, см
34х31х25
Вес, кг.
1.83
Описание товара Блендер погружной Polaris PHB 0746 CordLess 700Вт белый
Погружной блендер Polaris PHB 0746 мощностью 700 Вт оснащен двумя скоростями и интуитивно понятным механическим управлением. Устройство сочетает в себе одновременно три прибора: блендер, миксер и измельчитель. Электромотор снабжен двойной защитой: от перегрузки и возможного перегрева, что позволяет избежать его преждевременного выхода из строя. Ножи особой формы Pro Blade изготовлены из такого прочного и устойчивого к коррозии материала, как нержавеющая сталь — они подходят для смешивания даже твердых ингредиентов.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
мерный стакан, насадка-измельчитель, насадка-блендер, насадка-венчик, крышка для мерного стакана
Погружной блендер Polaris PHB 0746 мощностью 700 Вт оснащен двумя скоростями и интуитивно понятным механическим управлением. Устройство сочетает в себе одновременно три прибора: блендер, миксер и измельчитель. Электромотор снабжен двойной защитой: от перегрузки и возможного перегрева, что позволяет избежать его преждевременного выхода из строя. Ножи особой формы Pro Blade изготовлены из такого прочного и устойчивого к коррозии материала, как нержавеющая сталь — они подходят для смешивания даже твердых ингредиентов.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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