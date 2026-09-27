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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый

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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 1
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 2
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 3
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 4
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 5
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 6
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 3
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 4
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 5
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 6
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596022
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Размеры в упаковке, см
45х23х19
Вес, кг.
3.85

Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый

Вакууматор Kitfort КТ-1532 обеспечит долгие сроки хранения ваших любимых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют дольше аппетитный вид, вкус и полезные свойства, а портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Положите открытый край пакета под крышку вакууматора, закройте крышку, опустив её вниз, и зафиксируйте её ручкой до упора. Выберите режим, в результате образования вакуума пакет плотно обжимает продукты. После вакуумирования, прибор запечатает пакет. У КТ-1532 есть режимы для вакуумирования сухих, влажных и мягких продуктов с различным временем запечатывания. Влажные продукты могут намочить край пакета, поэтому время увеличено. Для надёжности можно запечатать пакет одинарным или двойным швом. У КТ-1532 можно активировать режим откачки воздуха из контейнеров. Вакуумирование происходит при помощи шланга, вставленного в фитинг вакууматора одним концом, а другим в крышку контейнера. Вы можете дополнительно приобрести набор контейнеров КТ-1500-10.

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Описание
Вакууматор Kitfort КТ-1532 обеспечит долгие сроки хранения ваших любимых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют дольше аппетитный вид, вкус и полезные свойства, а портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Положите открытый край пакета под крышку вакууматора, закройте крышку, опустив её вниз, и зафиксируйте её ручкой до упора. Выберите режим, в результате образования вакуума пакет плотно обжимает продукты. После вакуумирования, прибор запечатает пакет. У КТ-1532 есть режимы для вакуумирования сухих, влажных и мягких продуктов с различным временем запечатывания. Влажные продукты могут намочить край пакета, поэтому время увеличено. Для надёжности можно запечатать пакет одинарным или двойным швом. У КТ-1532 можно активировать режим откачки воздуха из контейнеров. Вакуумирование происходит при помощи шланга, вставленного в фитинг вакууматора одним концом, а другим в крышку контейнера. Вы можете дополнительно приобрести набор контейнеров КТ-1500-10.
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Отзывы


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