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Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Длина шва пайки
42
Основной цвет
черный
Комплектация
Режимы для вакуумирования сухих и влажных продуктов. Встроенный резак. Шнур для откачки воздуха из контейнеров. Максимальная ширина пакета для вакуумирования - 28 см.
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596015
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Режимы для вакуумирования сухих и влажных продуктов. Встроенный резак. Шнур для откачки воздуха из контейнеров. Максимальная ширина пакета для вакуумирования - 28 см.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х12
Вес, кг.
1.5
Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1528-1 110Вт черный/фиолетовый
Вакууматор Kitfort КТ-1528 - современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Открытый край пакета укладывается под крышку прибора, после чего вакууматор начинает выкачивать из него воздух. В результате образования вакуума пакет плотно обжимает содержимое. Как только воздух удалён, начинается запечатка открытой стороны пакета.«Авто» - кнопка для автоматической упаковки: вакууматор откачает воздух из пакета, а затем запечатает его. Отдельный режим «Запечатывание» - запечатает пакет без предварительной откачки воздуха. «Откачка» - откачивает воздух без запечатывания пакета. У КТ-1528 есть режимы для вакуумирования сухих и влажных продуктов с различным временем запечатывания. Влажные продукты могут намочить край пакета, поэтому время увеличено. Для надёжности можно запечатать пакет одинарным или двойным швом.У устройства можно активировать режим откачки воздуха из контейнеров. Вакуумирование происходит при помощи шланга, вставленного в фитинг вакууматора одним концом, а другим в фитинг крышки контейнера.
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1528-1 110Вт черный/фиолетовый
Режимы для вакуумирования сухих и влажных продуктов. Встроенный резак. Шнур для откачки воздуха из контейнеров. Максимальная ширина пакета для вакуумирования - 28 см.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Вакууматор Kitfort КТ-1528 - современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Открытый край пакета укладывается под крышку прибора, после чего вакууматор начинает выкачивать из него воздух. В результате образования вакуума пакет плотно обжимает содержимое. Как только воздух удалён, начинается запечатка открытой стороны пакета.«Авто» - кнопка для автоматической упаковки: вакууматор откачает воздух из пакета, а затем запечатает его. Отдельный режим «Запечатывание» - запечатает пакет без предварительной откачки воздуха. «Откачка» - откачивает воздух без запечатывания пакета. У КТ-1528 есть режимы для вакуумирования сухих и влажных продуктов с различным временем запечатывания. Влажные продукты могут намочить край пакета, поэтому время увеличено. Для надёжности можно запечатать пакет одинарным или двойным швом.У устройства можно активировать режим откачки воздуха из контейнеров. Вакуумирование происходит при помощи шланга, вставленного в фитинг вакууматора одним концом, а другим в фитинг крышки контейнера.
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Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1528-1 110Вт черный/фиолетовый