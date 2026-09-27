Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий
Полный фарш! Мясорубка KT-2112 оснащена мощным мотором. Корпус устройства выполнен из пластика. Задние ножки мясорубки с присосками, что повышает устойчивость устройства во время работы. Производительность мясорубки - 1,1 кг фарша в минуту. Простое управление! Одна скорость работы – одна кнопка включения/выключения. Функция «реверс» обеспечит очистку мясорубки без разборки: если на нож намоталась жила, то можно сделать «обратный ход», убрать ненужный элемент мяса и продолжить работу. 2 решётки с разными отверстиями В комплект мясорубки входят 2 решётки для изготовления фарша 5 и 7 мм для приготовления разного вида фарша. Насадки для колбас и кеббе Насадка для колбас поможет сделать их ровными и красивыми, подходящими как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. С помощью насадки для кеббе вы с лёгкостью приготовите это популярное блюдо ближневосточной кухни. Удобная ручка для переноски На верхней части корпуса мясорубки Kitfort KТ-2112 предусмотрена удобная ручка для переноски. Украшение кухни! Мясорубка KT-2112 компактна, удобна в использовании и отличается хорошей производительностью, а ее привлекательный внешний дизайн украсит любую кухню. Толкатель в комплекте Используйте толкатель для подачи мяса в горловину. Это удобно для равномерной загрузки мясорубки и тщательного перекручивания мяса. Простой уход Мясорубка легко и быстро собирается и разбирается. Корпус, насадки, загрузочный блок и лоток легко мыть и чистить. Мощность 1300 Вт Производительность 1,2 кг/мин Насадки 4 Уровень шума 75 дБ Длина шнура 1 м Размер устройства 334 х 153 х 228 мм Вес устройства 3 кг
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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