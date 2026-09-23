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Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch купить с доставкой в Москве
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Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch

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Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото 1
Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото 2
Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото 3
Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото 1
  • Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото 2
  • Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото 3
  • Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
290 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595933
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch
290 руб. -60%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Google Pixel Watch
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch

Защитные стекла и пленки BoraSCO — это надежная защита для экранов ваших мобильных устройств. Изготовленные с особой тщательностью, они обеспечивают высокую степень защиты от царапин, падений и других механических повреждений благодаря их твёрдости уровня 6. Толщина в 0.2 мм делает данные стекла практически незаметными, не искажая изображение на экране и не снижая чувствительность сенсора. Продукция BoraSCO совместима с целым рядом современных гаджетов, позволяя вам наслаждаться высокой четкостью изображения и безупречной работой устройств. Надёжная защита вашего экрана — это BoraSCO.

Отзывы о товаре Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Google Pixel Watch
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки BoraSCO — это надежная защита для экранов ваших мобильных устройств. Изготовленные с особой тщательностью, они обеспечивают высокую степень защиты от царапин, падений и других механических повреждений благодаря их твёрдости уровня 6. Толщина в 0.2 мм делает данные стекла практически незаметными, не искажая изображение на экране и не снижая чувствительность сенсора. Продукция BoraSCO совместима с целым рядом современных гаджетов, позволяя вам наслаждаться высокой четкостью изображения и безупречной работой устройств. Надёжная защита вашего экрана — это BoraSCO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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