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Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 16
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 17
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 18
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 19
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 20
Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4300
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 16
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 17
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 18
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 19
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 20
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595859
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4300
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
26x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x26x51.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
11

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь

Современная серия варочных панелей - это сочетание эксклюзивного дизайна и высокопрочных материалов. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного и безопасного приготовления пищи на наших варочных поверхностях. Панель MAUNFELD EGHS.32.3ES/G имеет 2 конфорки мощностью: 2600, 1700 Вт.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHS.32.3ES/G нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4300
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
26x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x26x51.5 см
Страна производитель
Турция
Описание
Современная серия варочных панелей - это сочетание эксклюзивного дизайна и высокопрочных материалов. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного и безопасного приготовления пищи на наших варочных поверхностях. Панель MAUNFELD EGHS.32.3ES/G имеет 2 конфорки мощностью: 2600, 1700 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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