Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595834
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
41x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x41x51 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая
Современная серия варочных панелей "Модерн" - это сочетание эксклюзивного дизайна с итальянскими горелками и дорогостоящей фурнитуры из высококлассной стали. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного и безопасного приготовления пищи на наших варочных поверхностях. Варочная панель MAUNFELD EGHE.43.33CW/G имеет 3 конфорки мощностью: 3000, 1700, 1000 Вт.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 белая
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Гефест ЭС В СВН 3210 К17
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая
-
В наличииЦена 12 050 руб. 21 150 руб.3013 руб. в СплитГазовая варочная панель Midea MG3270TGW
-
В наличииЦена 13 840 руб.3460 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6420 CN
-
В наличииЦена 18 290 руб.4573 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 665 CTX
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 23 050 руб.5763 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 27 550 руб.6888 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 87 050 руб.21763 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
41x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x41x51 см
Страна производитель
Турция
Современная серия варочных панелей "Модерн" - это сочетание эксклюзивного дизайна с итальянскими горелками и дорогостоящей фурнитуры из высококлассной стали. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного и безопасного приготовления пищи на наших варочных поверхностях. Варочная панель MAUNFELD EGHE.43.33CW/G имеет 3 конфорки мощностью: 3000, 1700, 1000 Вт.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая