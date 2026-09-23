Top.Mail.Ru
Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой, широкий, рабочая часть 120мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой, широкий, рабочая часть 120мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой, широкий, рабочая часть 120мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
совок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595766
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой, широкий, рабочая часть 120мм
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
совок
Материал
металл
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х8х7
Вес, г.
120

Описание товара Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой, широкий, рабочая часть 120мм

Посадочный совок с деревянной ручкой, широкий, рабочая часть 120мм РОСТОК 39603 удобен при работе с цветами и любыми другими растениями. Инструмент упрощает копку лунок, формирование рядов и выполнение других операций.

Отзывы о товаре Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой, широкий, рабочая часть 120мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
совок
Материал
металл
Страна производитель
Россия
Описание
Посадочный совок с деревянной ручкой, широкий, рабочая часть 120мм РОСТОК 39603 удобен при работе с цветами и любыми другими растениями. Инструмент упрощает копку лунок, формирование рядов и выполнение других операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный РОСТОК с деревянной ручкой, широкий, рабочая часть 120мм - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...