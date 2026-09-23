Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
430
Общая длина
375
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 595750
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
Применяются для очистки газонов от скошенной травы и листьев
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
430
Общая длина
375
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
45х37х5
Вес, г.
500
Описание товара Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм
Грабли веерные РОСТОК 39620_z01, применяются для аэрирования почвы и сбора опавшей листвы в саду и огороде. Выполнены из высококачественной стали.
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Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
Применяются для очистки газонов от скошенной травы и листьев
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
430
Общая длина
375
Страна производитель
Россия
Грабли веерные РОСТОК 39620_z01, применяются для аэрирования почвы и сбора опавшей листвы в саду и огороде. Выполнены из высококачественной стали.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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