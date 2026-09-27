Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черная

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595704
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Газовая варочная поверхность Gefest СВН 2230-01 К2 изготовлена достаточно известной компанией. Фирма активно занимается выпуском подобной техники и успела зарекомендовать себя. Цвет – черный. Дизайн элегантный, поверхность сможет сочетаться с другими элементами в помещении. Gefest СВН 2230-01 К2 оснащается четырьмя конфорками. Одна из них принадлежит к типу Двойная корона. Она отлично подходит для габаритной посуды, позволяет поддерживать температуру в процессе приготовления и ускорить нагрев. Есть одна экономичная конфорка. Она обладает сниженной мощностью, подойдет для различных задач. Две остальных конфорки получили стандартные параметры. Панель производится из закаленного стекла. Она не только прочная, но и имеет привлекательный внешний вид, легко очищается от загрязнений. Функция Газ-контроля исключает утечку горючего. Благодаря ей повышается безопасность при эксплуатации. Используется поворотный механизм для управления. Ручки удобны в применении, удается быстро выставить подходящую мощность. Поджиг происходит автоматически при включении, что облегчает использование варочной поверхности.
Газовая варочная поверхность Gefest СВН 2230-01 К2 изготовлена достаточно известной компанией. Фирма активно занимается выпуском подобной техники и успела зарекомендовать себя. Цвет – черный. Дизайн элегантный, поверхность сможет сочетаться с другими элементами в помещении. Gefest СВН 2230-01 К2 оснащается четырьмя конфорками. Одна из них принадлежит к типу Двойная корона. Она отлично подходит для габаритной посуды, позволяет поддерживать температуру в процессе приготовления и ускорить нагрев. Есть одна экономичная конфорка. Она обладает сниженной мощностью, подойдет для различных задач. Две остальных конфорки получили стандартные параметры. Панель производится из закаленного стекла. Она не только прочная, но и имеет привлекательный внешний вид, легко очищается от загрязнений. Функция Газ-контроля исключает утечку горючего. Благодаря ей повышается безопасность при эксплуатации. Используется поворотный механизм для управления. Ручки удобны в применении, удается быстро выставить подходящую мощность. Поджиг происходит автоматически при включении, что облегчает использование варочной поверхности.
Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черная