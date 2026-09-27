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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211)

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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 3
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 4
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 5
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595565
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
10.8

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211)

Источники бесперебойного питания (ИБП) "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от неблагоприятных условий электроснабжения. С линейно-интерактивной технологией и форм-фактором Tower, данный ИБП обеспечивает стабильную подачу питания и защиту для критически важных систем. С активной мощностью 1320 Вт и полной мощностью 2200 В·А, "Импульс" способен поддерживать работоспособность подключенных устройств на протяжении 2 минут при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Устройство оснащено 6 розетками, которые способны питать различные устройства одновременно. Для обеспечения дополнительной безопасности и защиты, "Импульс" предоставляет защиту локальной сети и телефонной линии, что позволяет сохранять целостность ваших коммуникаций и данных даже при нестабильном электрическом питании. ИБП поддерживает работу при входном напряжении от 162 В до 290 В и генерирует модифицированную синусоиду, оптимизируя доступное напряжение для критически важных систем. Вес устройства составляет 10,8 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения и установки в различных местах. Бренд "Импульс" заслужил доверие благодаря качеству и надежности своей продукции, и этот ИБП является ярким примером сочетания современных технологий и удобства использования для дома и офиса.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от неблагоприятных условий электроснабжения. С линейно-интерактивной технологией и форм-фактором Tower, данный ИБП обеспечивает стабильную подачу питания и защиту для критически важных систем. С активной мощностью 1320 Вт и полной мощностью 2200 В·А, "Импульс" способен поддерживать работоспособность подключенных устройств на протяжении 2 минут при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Устройство оснащено 6 розетками, которые способны питать различные устройства одновременно. Для обеспечения дополнительной безопасности и защиты, "Импульс" предоставляет защиту локальной сети и телефонной линии, что позволяет сохранять целостность ваших коммуникаций и данных даже при нестабильном электрическом питании. ИБП поддерживает работу при входном напряжении от 162 В до 290 В и генерирует модифицированную синусоиду, оптимизируя доступное напряжение для критически важных систем. Вес устройства составляет 10,8 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения и установки в различных местах. Бренд "Импульс" заслужил доверие благодаря качеству и надежности своей продукции, и этот ИБП является ярким примером сочетания современных технологий и удобства использования для дома и офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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