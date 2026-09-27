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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201)

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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201) - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201) - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595561
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
18.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201)

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда Импульс представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель весом 21,3 кг имеет полную мощность 2000 В·А и обеспечивает активную мощность до 1600 Вт. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower способен мгновенно переключаться на батарею за 10 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоя оборудования. Устройство поддерживает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что идеально для обеспечения работы чувствительных к качеству питания приборов. Диапазон входного напряжения составляет от 175 В до 290 В, что позволяет эффективно использовать ИБП в различных условиях электросети. ИБП оснащен EURO (CEE 7) и C13 розетками, что обеспечивает широкие возможности для подключения оборудования. Используемые свинцово-кислотные батареи предоставляют время работы при полной нагрузке до 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы систем и сохранения данных. Наличие одной фазы делает его идеальным выбором для использования в домашней обстановке и малых офисах. ИБП Импульс обеспечивает не только защиту и стабильное питание, но и продление срока службы вашего оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 2000 2000ВА черный (JT20201)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
175
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда Импульс представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель весом 21,3 кг имеет полную мощность 2000 В·А и обеспечивает активную мощность до 1600 Вт. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower способен мгновенно переключаться на батарею за 10 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоя оборудования. Устройство поддерживает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что идеально для обеспечения работы чувствительных к качеству питания приборов. Диапазон входного напряжения составляет от 175 В до 290 В, что позволяет эффективно использовать ИБП в различных условиях электросети. ИБП оснащен EURO (CEE 7) и C13 розетками, что обеспечивает широкие возможности для подключения оборудования. Используемые свинцово-кислотные батареи предоставляют время работы при полной нагрузке до 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы систем и сохранения данных. Наличие одной фазы делает его идеальным выбором для использования в домашней обстановке и малых офисах. ИБП Импульс обеспечивает не только защиту и стабильное питание, но и продление срока службы вашего оборудования.
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Доставка
Отзывы


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