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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114)

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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 3
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 4
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 5
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 6
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 7
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595559
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, стабилизатор выходного напряжения, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
96x138x286 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
4.3

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114)

Интерактивный, 360 Вт, кол-во розеток - 2, обычные, холодный старт, звуковая сигнализация, светодиодные индикаторы.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60114)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, стабилизатор выходного напряжения, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
96x138x286 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Интерактивный, 360 Вт, кол-во розеток - 2, обычные, холодный старт, звуковая сигнализация, светодиодные индикаторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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