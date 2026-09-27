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Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G

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Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 1
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 2
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 3
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 4
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 5
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 6
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 7
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 8
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 9
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 10
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 11
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 1
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 2
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 3
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 4
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 5
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 6
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 7
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 8
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 9
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 10
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 11
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595141
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
34х14х12
Вес, кг.
1.37

Описание товара Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 обеспечивают невероятную скорость для игр и творчества. Они созданы на основе сверхэффективной архитектуры NVIDIA Ada Lovelace, которая обеспечивает качественный скачок как в производительности, так и в графических возможностях на базе ИИ. Погрузитесь в виртуальные миры с трассировкой лучей и сверхвысоким FPS с минимальной задержкой. Используйте возможности для творчества с беспрецедентным ускорением рабочего процесса.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Описание
Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 обеспечивают невероятную скорость для игр и творчества. Они созданы на основе сверхэффективной архитектуры NVIDIA Ada Lovelace, которая обеспечивает качественный скачок как в производительности, так и в графических возможностях на базе ИИ. Погрузитесь в виртуальные миры с трассировкой лучей и сверхвысоким FPS с минимальной задержкой. Используйте возможности для творчества с беспрецедентным ускорением рабочего процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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