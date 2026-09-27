Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595091
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70
Описание товара Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL)
Кабель Xiaomi 6А специально разработан для быстрой зарядки Mi Turbo Charge, Xiaomi HyperCharge 120W и быстрой передачи данных. Кабель подходит для всех типов блоков питания, мощностью до 120 Вт включительно (120 Вт, 55 Вт, 45 Вт, 33 Вт, 22.5 Вт, 18 Вт, 10 Вт).
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черны...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКабель UGREEN HD140 (80404) HDMI 2.1 Male To Male Cable 8K Braid...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитКабель Ugreen L509 Gray (35513)
-
В наличииЦена 1 170 руб. 1 500 руб.293 руб. в СплитДата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1....
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКабель Ugreen L706 1м Black (65383)
-
В наличииЦена 1 500 руб.375 руб. в СплитАдаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet...
-
В наличииЦена 2 220 руб. 2 700 руб.555 руб. в СплитКабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 15...
-
В наличииЦена 3 160 руб. 3 930 руб.790 руб. в СплитАдаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный
Кабель Xiaomi 6А специально разработан для быстрой зарядки Mi Turbo Charge, Xiaomi HyperCharge 120W и быстрой передачи данных. Кабель подходит для всех типов блоков питания, мощностью до 120 Вт включительно (120 Вт, 55 Вт, 45 Вт, 33 Вт, 22.5 Вт, 18 Вт, 10 Вт).
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL)