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Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) купить с доставкой в Москве
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Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL)

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Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 1
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 2
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 3
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 4
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 5
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 6
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 7
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 8
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 9
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 10
Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 1
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 2
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 3
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 4
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 5
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 6
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 7
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 8
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 9
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 10
  • Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595091
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL)

Кабель Xiaomi 6А специально разработан для быстрой зарядки Mi Turbo Charge, Xiaomi HyperCharge 120W и быстрой передачи данных. Кабель подходит для всех типов блоков питания, мощностью до 120 Вт включительно (120 Вт, 55 Вт, 45 Вт, 33 Вт, 22.5 Вт, 18 Вт, 10 Вт).

Отзывы о товаре Кабель Xiaomi 6A Type-A to Type-C Cable (BHR6032GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Xiaomi 6А специально разработан для быстрой зарядки Mi Turbo Charge, Xiaomi HyperCharge 120W и быстрой передачи данных. Кабель подходит для всех типов блоков питания, мощностью до 120 Вт включительно (120 Вт, 55 Вт, 45 Вт, 33 Вт, 22.5 Вт, 18 Вт, 10 Вт).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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