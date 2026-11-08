Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, д
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 592004
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 520 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
250
Описание товара Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, д
Элегантный чехол с тиснением из искусственной кожи. Имеет 2 кнопки Side Control для листания. Надежно крепится. Отправляет ридер в сон при закрытии, пробуждает при открытии. Качественные материалы.
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Элегантный чехол с тиснением из искусственной кожи. Имеет 2 кнопки Side Control для листания. Надежно крепится. Отправляет ридер в сон при закрытии, пробуждает при открытии. Качественные материалы.
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Чехол стандартный для ONYX BOOX VOLTA 2 совместим с VOLTA 1/2/3 LIVINGSTONE Тёмно-коричневая кожа, д - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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