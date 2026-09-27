Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 591504
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х59х7
Вес, кг.
9.25
Описание товара Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб
Компьютерные столы BRABIX в стиле лофт сочетают практичность и современный внешний вид. Прямоугольная форма делает их универсальными — легко впишутся как в домашний, так и в офисный интерьер. Столешница из ЛДСП отличается прочностью и простотой ухода, а металлическое основание добавляет конструкции устойчивости и брутального шарма. Коричневый цвет подчеркнёт уютную атмосферу рабочего места. Идеальный выбор для ценителей минимализма и функциональности.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компьютерные столы BRABIX в стиле лофт сочетают практичность и современный внешний вид. Прямоугольная форма делает их универсальными — легко впишутся как в домашний, так и в офисный интерьер. Столешница из ЛДСП отличается прочностью и простотой ухода, а металлическое основание добавляет конструкции устойчивости и брутального шарма. Коричневый цвет подчеркнёт уютную атмосферу рабочего места. Идеальный выбор для ценителей минимализма и функциональности.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе
Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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