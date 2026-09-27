Стол компьютерный на металлокаркасе Brabix TECH GT-001, 1000х600х765 мм, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Особенности
держатель для наушников, подстаканник, полка для проводов/удлинителей
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 591500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Особенности
держатель для наушников, подстаканник, полка для проводов/удлинителей
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Глубина столешницы
ЛДСП
Ширина столешницы
60
Высота стола
76.5
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х65х10
Вес, кг.
14.48
Описание товара Стол компьютерный на металлокаркасе Brabix TECH GT-001, 1000х600х765 мм, черный
Компьютерные столы BRABIX созданы для тех, кто ценит современный стиль и практичность. Строгая прямоугольная форма идеально впишется в лофт-интерьер, а глубокий черный цвет добавит элегантности и солидности вашему рабочему пространству. Столешница из ЛДСП устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надежную поддержку на долгие годы. Регулируемая высота позволяет подобрать идеальное положение для работы или учебы, делая стол удобным для всех членов семьи или команды.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Особенности
держатель для наушников, подстаканник, полка для проводов/удлинителей
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Глубина столешницы
ЛДСП
Ширина столешницы
60
Высота стола
76.5
Развернуть
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компьютерные столы BRABIX созданы для тех, кто ценит современный стиль и практичность. Строгая прямоугольная форма идеально впишется в лофт-интерьер, а глубокий черный цвет добавит элегантности и солидности вашему рабочему пространству. Столешница из ЛДСП устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надежную поддержку на долгие годы. Регулируемая высота позволяет подобрать идеальное положение для работы или учебы, делая стол удобным для всех членов семьи или команды.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, черные
Стол компьютерный на металлокаркасе Brabix TECH GT-001, 1000х600х765 мм, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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