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Стул STAFF Iso Plast CF-009, черный каркас, пластик черный купить с доставкой в Москве
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Стул STAFF Iso Plast CF-009, черный каркас, пластик черный

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532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 1
532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 2
532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 3
532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 4
532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 5
532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 1
  • 532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 2
  • 532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 3
  • 532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 4
  • 532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 5
  • 532569, Стул STAFF &quot;Iso Plast CF-009&quot;, черный каркас, пластик черный, 532569 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591491
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Характеристики

Бренд
Staff
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
74х54х53
Вес, кг.
3.84

Описание товара Стул STAFF Iso Plast CF-009, черный каркас, пластик черный

Стул «Iso» с пластиковыми сиденьем и спинкой. Данная конструкция делает стул еще более универсальным. Пластиковые элементы обеспечивают легкий уход. Стул можно использовать в различных общественных помещениях, а также на открытом воздухе. Сиденье и спинка выполнены из прочного пластика. Каркас стула - устойчивая металлическая рама черного цвета, способная выдержать повышенную нагрузку до 100 кг. Сечение плоскоовальной трубы равно 30х15 мм, толщина стенок ножек составляет 1, 15 мм. Стул усилен поперечной трубой диаметром 16 мм и толщиной 1, 1 мм. Ножки стула снабжены накладками для сохранности напольного покрытия.

Отзывы о товаре Стул STAFF Iso Plast CF-009, черный каркас, пластик черный




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Характеристики
Бренд
Staff
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Стул «Iso» с пластиковыми сиденьем и спинкой. Данная конструкция делает стул еще более универсальным. Пластиковые элементы обеспечивают легкий уход. Стул можно использовать в различных общественных помещениях, а также на открытом воздухе. Сиденье и спинка выполнены из прочного пластика. Каркас стула - устойчивая металлическая рама черного цвета, способная выдержать повышенную нагрузку до 100 кг. Сечение плоскоовальной трубы равно 30х15 мм, толщина стенок ножек составляет 1, 15 мм. Стул усилен поперечной трубой диаметром 16 мм и толщиной 1, 1 мм. Ножки стула снабжены накладками для сохранности напольного покрытия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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