Стул STAFF Iso Lite CF-008, кожзам черный (Z-11)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стул STAFF Iso Lite CF-008, кожзам черный (Z-11)
Стул Iso - бестселлер в категории стулья для посетителей. Получил широкое распространение благодаря отличной эргономике, внешней легкости и доступной цене. Легко стопируется по 10 штук. Стул найдет своё место в любом офисе и общественном помещении. Основа сиденья и спинки выполнена из гнутоклееной многослойной фанеры. Обивка стула - неприхотливый в уходе кожзам. Наполнение - поролон средней жесткости. Тыльная сторона спинки и низ сиденья закрыты пластиковым декоративным чехлом. Каркас стула - устойчивая металлическая рама черного цвета, способная выдержать повышенную нагрузку до 100 кг. Сечение плоскоовальной трубы равно 30х15 мм, толщина стенок ножек составляет 1.15 мм. Стул усилен поперечной трубой диаметром 16 мм и толщиной 1.1 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-695NLT/BLACK спинка сетка черный TW-01 сидень...
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусстве...
-
В наличииЦена 4 420 руб. 6 660 руб.1105 руб. в СплитКомпьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань...
-
В наличииЦена 6 190 руб.1548 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость ...
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитКресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитКресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл,...
-
В наличииЦена 7 400 руб.1850 руб. в СплитКресло игровое Defender Synergy Черный/Красный, класс 3, PU
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитКресло офисное Defender MADRID коричневый
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, ...
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитКресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусств...
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Отзывы о товаре Стул STAFF Iso Lite CF-008, кожзам черный (Z-11)