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Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-007, черный каркас, кожзам черный, 531565 купить с доставкой в Москве
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Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-007, черный каркас, кожзам черный, 531565

8 Отзывы
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531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 1
531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 2
531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 3
531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 4
531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 1
  • 531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 2
  • 531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 3
  • 531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 4
  • 531565, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-007&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591486
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
89х46х6
Вес, кг.
3.38

Описание товара Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-007, черный каркас, кожзам черный, 531565

Практичная и удобная модель складного стула BRABIX Golf CF-007 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, общежитий, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Доступная цена позволит сэкономить бюджет. Прочная металлическая рама обеспечит долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.

Отзывы о товаре Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-007, черный каркас, кожзам черный, 531565

Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарные стулья! Взял три! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень плохая упаковка, царапины. Но мне было не принципиально, функцию выполняют
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стул! Удобный,легкий,качественная обивка.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные стулья. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
Евгения Е.

Достоинства:


Комментарий:
Стулья пришли со сколами. Возвращать не стали, так как нужны были. Но осадок не очень остался
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Ксения П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие стулья. Крепкие. Немного поцарапан корпус.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий, для складного рабочего стола, отличный вариант, в маленькой комнате удобно
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень даже неплохой стул,компактный



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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX Golf CF-007 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, общежитий, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Доступная цена позволит сэкономить бюджет. Прочная металлическая рама обеспечит долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарные стулья! Взял три! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень плохая упаковка, царапины. Но мне было не принципиально, функцию выполняют
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стул! Удобный,легкий,качественная обивка.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные стулья. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
Евгения Е.

Достоинства:


Комментарий:
Стулья пришли со сколами. Возвращать не стали, так как нужны были. Но осадок не очень остался
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Ксения П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие стулья. Крепкие. Немного поцарапан корпус.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий, для складного рабочего стола, отличный вариант, в маленькой комнате удобно
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень даже неплохой стул,компактный


Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-007, черный каркас, кожзам черный, 531565 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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